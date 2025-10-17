Electricité: les heures creuses évoluent pour mieux profiter du soleil

Onze millions de foyers vont progressivement bénéficier d'une réforme des heures creuses destinée à déplacer une partie de la demande vers l'après-midi ( AFP / Martin LELIEVRE )

A compter du 1er novembre, onze millions de foyers vont progressivement bénéficier d'une réforme des heures creuses destinée à déplacer une partie de la demande vers l'après-midi, lorsque la production photovoltaïque est au plus haut et les prix au plus bas.

Ce changement dans le vieux dispositif des heures creuses/heures pleines (HC/HP) vise à lisser la consommation d'électricité en incitant les particuliers à faire fonctionner leur chauffe-eau, leur sèche-linge ou recharger leur véhicule électrique en dehors des pics de consommation du soir ou du matin.

Outre la baisse des factures, la réforme mise en oeuvre par Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution, va aider à équilibrer le système électrique et réduire le phénomène des prix dits "négatifs" de l'électricité, lorsque l'offre est supérieure à la demande et que les prix passent en-dessous de zéro.

Horaires des nouvelles heures creuses en vigueur à partir du 1er novembre 2025 en France, et comparaison avec la consommation et la production d'énergie en France selon l'heure de la journée ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"C'est un outil de flexibilité majeur au service du système électrique grâce au pilotage automatique de certains usages", explique Timothée Furois, directeur du programme flexibilités d'Enedis.

"C'est aussi une opportunité pour les clients d'être à la fois acteurs de la transition énergétique (...) et de bénéficier de prix plus avantageux" lorsque la "production décarbonée solaire est la plus abondante".

La réforme devrait permettre de déplacer "de l'ordre de 5 gigawatts (GW) de consommation vers l'après-midi pendant les mois les plus ensoleillés", estime-t-il. Soit environ l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires.

Les HC/HP avaient été mises en place dans les années 1960 dans la foulée des premières centrales nucléaires, précisément pour déplacer vers la nuit une partie de la consommation.

La réforme actuelle est liée au boom des énergies renouvelables et rendue possible par les changements de modes vie et de consommation, le télétravail ou la programmation des appareils électroménagers et chauffe-eau.

"Pas mal de plages d'heures creuses sont placées à des moments qui ne sont plus des moments creux pour le système, et inversement on a assez peu d'heures creuses à des moments qui sont utiles pour le consommateur et pour le système", expliquait Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en présentant la réforme en février.

- Saisonnalité des heures creuses -

Des panneaux photovoltaïques au parc de La Fito de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 5 avril 2024 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Au total, onze millions de foyers sont concernés sur les 14,5 disposant de l'option HP/HC. Les 3,5 millions restants bénéficient déjà de plages horaires compatibles avec les nouvelles règles.

La réforme se fera en deux temps, du 1er novembre 2025 à octobre 2027, et ne concernera que les clients ayant un compteur communicant Linky.

Actuellement, les créneaux d'HP/HC sont différents selon les foyers.

Entre novembre 2025 et juin 2026, Enedis repositionnera les HP/HC de 1,7 million de clients dans les créneaux autorisés: il n'y aura plus d'heures creuses de 07H00 à 10H00 et de 18H00 à 23H00 l'été et de 07H00 à 11H00 et 17H00 à 21H00 l'hiver.

La seconde phase (décembre 2026 à octobre 2027) concernera 9,3 millions de clients et verra l'introduction de la saisonnalité des heures creuses, qui pourront être différentes selon les périodes estivales (1er avril-31 octobre) et hivernales (1er novembre-31 mars), principalement entre 11H00 et 17H00 l'été notamment.

Les clients, déjà informés par leurs fournisseurs d'électricité, n'auront rien à faire. Les heures seront différentes d'un bâtiment, voire d'un appartement à l'autre. Elles sont déterminées par Enedis, qui effectuera les modifications à distance, en fonction des contraintes locales du réseau.

Pour autant, il n'y aura pas de "grand soir": Enedis vise un rythme de 300.000 clients par mois, soit 10.000 clients par jour.

Cette réforme est "une bonne chose", estime Vincent Maillard, président d'Octopus Energy. "Avec la part des énergies renouvelables qui augmente dans le mix énergétique, il devient logique d'inciter les clients à consommer pendant les pics de production, notamment l'été quand il y a du soleil".

Cela va aussi réduire les situations de prix négatifs, "qui arrivent justement quand il existe une production solaire abondante le jour et des chauffe-eaux qui ne se chargent pas car ils sont programmés pour la nuit".