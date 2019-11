Que peut-on penser de la récente hausse des taux longs souverains ?

Les politiques des Banques centrales sont de plus en plus accommodantes, avec des baisses de taux pour la plupart d'entre elles et la reprise du quantitative easing par la BCE. Beaucoup d'analystes et économistes continuent d'ailleurs de pointer les risques de poursuite du ralentissement économique, voire de récession dans quelques pays. Pourtant, ces derniers mois, on a assisté à une remontée des taux longs (cf. graphiques ci-contre). Cette hausse a surpris de nombreux intervenants de marché et il est sans doute intéressant de s'interroger sur les raisons qui ont conduit à ce mouvement. A ce stade on ne peut qu'émettre des hypothèses car, comme toujours, seul l'avenir donnera peut-être la bonne explication.