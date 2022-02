Que faut-il attendre de la réunion de la BCE

(Crédits photo : BCE - )

par François Rimeu - Senior Strategist, La Française AM

La Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa première réunion de 2022 le 3 février. Il s'agit d'une réunion intermédiaire, donc aucune nouvelle projection économique ne sera publiée lors de cette réunion, ce qui signifie qu'il est peu probable que la BCE annonce quelque chose de matériel. Veuillez trouver ci-dessous ce que nous attendons :

- Nous ne prévoyons aucun changement en matière de politique monétaire, ce qui signifie rien concernant une nouvelle série d'opérations de refinancement à long terme (TLTRO). Cela semble prématuré avant juin 2022.



- Mme Lagarde devrait reconnaitre la tendance à la hausse de l'inflation, et donc la nécessité de relever sensiblement sa prévision d'inflation pour 2022 en mars (sans doute de plus de 100 points de base).



- L'incertitude reste cependant forte, notamment en ce qui concerne les perspectives d'inflation et de croissance à moyen terme, ce qui conduira, selon nous, la BCE à différer toute annonce significative.



- Mme Lagarde devrait aussi réaffirmer que des hausses de taux sont peu probables en 2022.



- En ce qui concerne la croissance, nous ne prévoyons aucun changement, les risques pour les perspectives économiques étant "globalement équilibrés".

Dans l'ensemble, il sera sans doute difficile pour la présidente Lagarde de ne pas apparaitre comme « hawkish » avec des prévisions d'inflation qui montent en flèche pour 2022. Elle devrait tenter de repousser les attentes du marché concernant les possibles hausses de taux pour 2022, mais sans doute sans beaucoup succès. Nous prévoyons un aplatissement modéré de la courbe des swaps euro.

AVERTISSEMENT

DOCUMENT INFORMATIF. CE COMMENTAIRE EST A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF. Les informations contenues dans ce document sont données à titre d'information et ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d'information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française sur les marchés et leurs évolutions. Ils n'ont pas de valeur contractuelle, sont sujets à modification et peuvent différer des opinions d'autres professionnels de la gestion. Il est rappelé, par ailleurs, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps Publié par La Française AM FINANCE Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l'ACPR sous le n° 18673 en qualité d'entreprise d'investissement. La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997.