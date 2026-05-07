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Quantum Motion lève 160 millions de dollars pour construire des ordinateurs quantiques à partir de transistors en silicium classiques
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Quantum Motion a annoncé jeudi avoir levé 160 millions de dollars pour financer son projet de construction d'un ordinateur quantique plus petit, moins cher et plus économe en énergie que ses concurrents, en utilisant des techniques standard de fabrication de puces en silicium.

Les ordinateurs quantiques promettent de résoudre des problèmes que les machines informatiques classiques ne peuvent pas résoudre. Au cœur de cette capacité se trouve ce que l'on appelle un qubit.

Contrairement aux transistors d'un ordinateur classique, qui ne peuvent représenter qu'un zéro ou un un à un moment donné, un qubit peut représenter les deux à la fois. Il existe plusieurs façons de fabriquer des qubits, comme les supraconducteurs utilisés par IBM IBM.N ou Google (filiale d'Alphabet

GOOGL.O ), ou encore en frappant des atomes neutres avec des lasers.

Le défi, pour chacune de ces méthodes, consiste à passer à l'échelle des milliers ou des millions de qubits nécessaires pour construire un ordinateur quantique fonctionnel. La société londonienne Quantum Motion a adopté une approche différente: prendre un composant facile à fabriquer par millions, comme les transistors utilisés dans les puces des téléphones et des ordinateurs portables, et trouver comment en faire des qubits.

“Nous avons en quelque sorte créé l’entreprise à l’envers”, explique James Palles-Dimmock, directeur général de Quantum Motion. “Quelles sont les adaptations minimales que nous pouvons apporter aux transistors pour les transformer en qubits de haute qualité?”

Dans une puce informatique classique, un transistor est soit activé, soit désactivé, et les électrons circulent à travers un intervalle lorsque le transistor est activé. Quantum Motion suspend un seul électron dans cet intervalle et le manipule à l’aide d’un champ magnétique.

Ce concept dit de “spin électronique” n’est pas entièrement nouveau: plusieurs autres start-ups, ainsi qu’Intel INTC.O , l’utilisent déjà. Quantum Motion estime avoir trouvé un moyen de le mettre en pratique avec des puces fabriquées par son partenaire de fabrication GlobalFoundries GFS.O . M. Palles-Dimmock a déclaré que cela pourrait permettre à Quantum Motion de fabriquer des ordinateurs quantiques fonctionnels pour un coût compris entre 10 et 20 millions de dollars seulement.

“Nous avons une feuille de route très claire pour fournir l'ordinateur le plus puissant au monde à un coût raisonnable”, a déclaré M. Palles-Dimmock.

Ce tour de table a été co-dirigé par DCVC et Kembara, avec la participation de la British Business Bank et de Firgun. Les investisseurs existants Oxford Science Enterprises, Inkef, Bosch Ventures, Porsche Automobil Holding et Parkwalk Advisors se sont également joints à ce tour de table.

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ALPHABET-A
398,0400 USD NASDAQ +2,47%
GLOBALFOUNDRIES
72,3000 USD NASDAQ -2,35%
IBM
225,710 USD NYSE -1,42%
INTEL
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