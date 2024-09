Quantum Genomics en cessation de paiements

(AOF) - Quantum Genomics annonce avoir déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Paris. Les négociations engagées avec des investisseurs pour réaliser une levée de fonds permettant de couvrir ses besoins de trésorerie et ceux de sa filiale Exactcure "n'ont pas abouti", précise la biotech spécialiste en développement de médicaments contre les maladies cardiovasculaires. La société prend donc acte qu'elle "ne dispose plus de ressources disponibles suffisantes pour faire face à son passif exigible".

Simultanément, la filiale ExactCure a également procédé au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que, "compte-tenu du montant des passifs de la société et de la valeur estimée des actifs, les produits éventuels de cession d'actifs ne devraient pas permettre de versement aux actionnaires de Quantum Genomics".

A 0,0532 euro à la clôture (-0,19%) le titre Quantum Genomics a perdu plus de 49% de sa valeur depuis le 1er janvier.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.