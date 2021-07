QUANTUM GENOMICS : Bilan au 30 juin 2021 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 92 875

Solde en espèces : 218 459,58 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 356 621 titres 6 024 626,66 € 4 470 transactions VENTE 1 338 131 titres 5 957 899,89 € 4 415 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 74 385

Solde en espèces : 285 186,34 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 59 005

Solde en espèces : 301 039,88 €

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971- ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics

contact@quantum-genomics.fr

So Bang (EUROPE)

Communication financière

quantum-genomics@so-bang.fr

LifeSci (USA)

Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com



Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 4 470 1 356 621 6 024 626,66 4 415 1 338 131 5 957 899,89 04/01/2021 22 6713 32752,73 18 5037 25184,5 05/01/2021 12 3094 14993,83 28 5708 28390,45 06/01/2021 3 1333 6694,99 14 5855 29999,26 07/01/2021 0 0 0 5 1753 9153,29 08/01/2021 35 8862 45478,9 25 8146 42475,69 11/01/2021 55 11246 57353,48 29 14629 75468,09 12/01/2021 34 10915 57017,78 44 11411 59946,55 13/01/2021 22 8519 44780,98 69 17122 91607,84 14/01/2021 62 15447 84317,45 21 5979 32898,85 15/01/2021 98 26411 140171,1 44 15278 82534,81 18/01/2021 51 13001 66689,93 58 12247 64245,31 19/01/2021 92 23842 119870,42 32 11650 59183,17 20/01/2021 62 14005 67697,37 44 11749 57115,41 21/01/2021 35 11163 53877,1 37 12866 62795,09 22/01/2021 58 12393 58698,21 11 5396 25292,13 25/01/2021 30 5108 22677,99 12 2941 13268,03 26/01/2021 6 1700 7484,76 27 5900 26817,27 27/01/2021 9 2737 11969,17 16 4697 20893,2 28/01/2021 20 9386 41392,26 22 5816 25788,73 29/01/2021 45 8662 36998,87 17 4836 21030,31 01/02/2021 1 200 864 59 11745 51222,29 02/02/2021 8 3467 15501,65 37 8597 38571,3 03/02/2021 34 12048 53718,42 22 4353 19562,82 04/02/2021 16 9030 40690,99 83 16371 74702,51 05/02/2021 49 12726 59280,25 40 9609 45605,27 08/02/2021 18 6617 30524,22 47 8843 41224,3 09/02/2021 28 9727 45501,93 38 11621 54825,55 10/02/2021 44 17367 80904,17 37 11847 55874,01 11/02/2021 24 10000 46002 79 12353 57330,27 12/02/2021 51 13450 61771,82 19 1651 7609,62 15/02/2021 15 5252 24135,57 49 12105 56058,26 16/02/2021 41 13329 61385,38 62 10946 50660,28 17/02/2021 23 6779 31488,46 57 16440 77082,23 18/02/2021 52 16275 77745,68 50 14870 71914,29 19/02/2021 60 21702 103047,61 39 12297 59001,01 22/02/2021 48 13838 65103,64 38 9649 45562,58 23/02/2021 56 17384 79761,27 22 3323 15405,1 24/02/2021 41 10236 45432,49 41 9934 44044,38 25/02/2021 21 8377 37346,34 48 13022 58605,51 26/02/2021 57 16609 73817,04 37 13675 61119,05 01/03/2021 4 872 3948,33 58 13801 62852,51 02/03/2021 38 9023 41227,89 67 20582 95202,04 03/03/2021 64 15036 69479,85 46 13395 62380,52 04/03/2021 81 21161 95996,88 28 8562 38653,15 05/03/2021 26 7978 35219,68 32 9334 41372,96 08/03/2021 2 1200 5292 73 29222 133825,06 09/03/2021 127 36363 172476,98 85 34686 165507,72 10/03/2021 97 32268 152017,77 90 30982 147043,67 11/03/2021 57 27716 131326,72 93 30276 144682,95 12/03/2021 8 3881 18961,4 69 19220 94153,01 15/03/2021 164 41613 199987,92 38 12717 61734,68 16/03/2021 69 19184 90360,48 59 20095 95123,7 17/03/2021 74 19395 91885,75 40 20855 99732,78 18/03/2021 26 11014 52682,16 62 25267 121774,31 19/03/2021 56 23858 113712 67 25047 120295,73 22/03/2021 7 3176 15369,62 50 16362 81214,42 23/03/2021 0 19282 97680,68 0 19755 100768,28 24/03/2021 73 27101 133743,44 17 4198 20864,48 25/03/2021 88 18647 87933,66 12 5137 24168,04 26/03/2021 70 24176 109626,07 49 17761 81915,51 29/03/2021 30 10286 46892,85 36 13242 60861,56 30/03/2021 22 8760 40044,59 61 18962 88014,02 31/03/2021 51 12354 57394,21 13 4610 21645,33 01/04/2021 47 14079 65163,24 52 19178 89580,44 06/04/2021 21 5164 23950,12 20 5422 25588,59 07/04/2021 41 9386 43026,36 8 3295 15190,94 08/04/2021 41 12095 54820,59 42 11713 53295,32 09/04/2021 21 4001 18230,56 66 18108 83807,45 12/04/2021 94 28068 126393,01 31 13265 60272,18 13/04/2021 22 9179 41061,34 17 6646 29858,48 14/04/2021 60 16243 71477,32 40 8485 37614,01 15/04/2021 11 3441 15378,86 40 12648 56764,22 16/04/2021 42 15211 67355,83 40 13821 61549,06 19/04/2021 43 12390 54741,5 31 7080 31444,4 20/04/2021 70 16685 65118,22 33 11425 44912,82 21/04/2021 40 13180 51259,66 32 10704 42089,2 22/04/2021 21 8301 32232,78 32 9341 36479,41 23/04/2021 14 3041 12031,41 54 14755 59002,29 26/04/2021 31 11142 43720,09 38 11702 46170,24 27/04/2021 40 12542 48773,33 2 500 1973 28/04/2021 21 9925 38468,31 58 22941 90428,83 29/04/2021 16 6180 25011,7 27 6724 27542,18 30/04/2021 30 8122 32886,79 23 8225 33501,25 03/05/2021 45 13959 56056,55 27 6378 25634,46 04/05/2021 51 16477 64166,38 22 6972 27368,59 05/05/2021 36 12388 46504,55 21 6066 22836,67 06/05/2021 40 10853 39635,16 34 3830 13948,86 07/05/2021 14 5067 18151,51 44 9224 33383,5 10/05/2021 0 7059 25524,64 0 5876 21615,45 11/05/2021 36 6707 23677,05 12 6408 22388,27 12/05/2021 4 2330 8128,44 43 18079 63361,47 13/05/2021 19 5616 19547,05 56 14009 49678,72 14/05/2021 22 8359 30610,66 44 16030 59591,53 17/05/2021 43 16725 63267,33 26 11862 45354,36 18/05/2021 5 3718 13695,62 39 13524 50831,31 19/05/2021 66 23995 89443,76 38 18140 67992,35 20/05/2021 4 973 3688,84 62 26366 101519,65 21/05/2021 58 18672 71123,52 23 8403 32424,66 24/05/2021 19 5537 20590,44 4 1176 4388,83 25/05/2021 18 9982 38879,89 53 18298 72031,91 26/05/2021 21 6057 23315,21 18 4521 17487,23 27/05/2021 27 7251 27674,17 27 7374 28294,04 28/05/2021 13 3677 14185,87 39 8024 31231,82 31/05/2021 14 3348 13303,28 54 7333 29423,66 01/06/2021 37 8347 33273,65 8 731 2943,15 02/06/2021 41 8360 32604 19 4201 16443,55 03/06/2021 20 5811 22733,21 21 4709 18517,67 04/06/2021 18 5568 21724,11 22 4068 15961,61 07/06/2021 40 9163 35500,21 20 8507 33025,88 08/06/2021 31 9551 36692,08 10 2463 9553,48 09/06/2021 38 9355 35400,26 16 2635 9973,74 10/06/2021 21 8222 30870,32 45 14088 53394,93 11/06/2021 23 5597 21237,26 32 7455 28445,3 14/06/2021 49 11262 42891,33 17 2407 9250,1 15/06/2021 20 6349 23819,54 10 1065 4020,69 16/06/2021 38 9088 33398,4 9 2167 8037,19 17/06/2021 7 1197 4345,95 17 4857 17851,9 18/06/2021 23 7248 26117,44 9 2496 9173,8 21/06/2021 27 7539 26560,65 6 1188 4190,67 22/06/2021 13 2594 9078,22 22 7631 26906,14 23/06/2021 12 3321 11710,84 17 4318 15278,38 24/06/2021 14 4580 16186,18 15 4910 17445,72 25/06/2021 5 2560 9076,22 26 6775 24352,74 28/06/2021 3 731 2649,14 20 6169 22527,95 29/06/2021 0 0 0 38 11484 44516,58 30/06/2021 37 9759 38285,53 22 3601 14382,03

