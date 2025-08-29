Quantum Corp devrait afficher une perte de 15 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Quantum Corp QMCO.OQ QMCO.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 1er septembre (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société californienne basée à San Jose devrait enregistrer une hausse de 3,3 % de son chiffre d'affaires à 73,7 millions de dollars, contre 71,34 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Quantum Corp est une perte de 15 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Quantum Corp est de 19,00 $, soit environ 59,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 7,63 $

