Mondial de Volley: en plein rêve, les Bleues éliminent la Chine et foncent en quart

La capitaine des Bleues Héléna Cazaute au smash lors du 8e de finale du Mondial de volley contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok ( AFP / Amaury PAUL )

L'équipe de France féminine de volley a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire en battant la Chine 3 manches à 1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), 5e nation mondiale, dimanche à Bangkok, et disputera les quarts de finale du Mondial, une première.

Les Bleues, de retour en Coupe du monde après 51 ans d'absence, rencontreront le Brésil ou la République dominicaine jeudi pour une place dans le dernier carré.

Les coéquipières de la capitaine Héléna Cazaute, encore magistrale contre les Chinoises, sont venues en Thaïlande avec l'ambition d'aller le plus loin possible, mais leurs états de service ne plaidaient pas en leur faveur.

Considérées comme les moins performantes des sports collectifs tricolores, les volleyeuses ont perdu leurs trois rencontres 3-0 aux JO de Paris l'an dernier, lors de l'une de leurs rares apparitions au plus haut niveau.

Mais ce groupe, guidé par le sélectionneur espagnol Cesar Hernandez, apprend rapidement.

Les Bleues du volley durant l'hymne précédant leur 8e de finale du Mondial contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok ( AFP / Amaury PAUL )

Battues au tie-break il y a une semaine par le Brésil, vice-champion du monde en titre, après avoir mené 2 sets à zéro, elles ont cette fois résisté au retour des Chinoises, pourtant considérées comme nettement meilleures sur le papier.

La Chine a battu la France 3-0 aux JO-2024, puis lors de la Ligue des nations en juin.

- "Charger" -

Dans une salle acquise à la cause des Chinoises, c'est bien des chansons françaises que le speaker a jouées, tant les Tricolores ont dominé d'entrée.

Après le premier set a résonné "Charger" du trio "Triangle des Bermudes" --un titre qui a bien résumé le début de rencontre.

La France s'est montrée sous son plus beau jour, sous l'impulsion de la réceptionneuse-attaquante Cazaute, bien secondée par Ndiaye, qui a donné le tempo. Quand les Chinoises ont tenté de répondre, Eva Elonga au bloc ou Juliette Gelin à la réception ont fermé la porte.

Le rêve a pris de l'épaisseur dans la deuxième manche où, cette fois, les Françaises ont montré leur force mentale. Menées 20-16, puis 24-22, elles ont sauvé trois balles de set, avant de conclure sur leur première opportunité, par Amélie Rotar (27-25).

Bis repetita dans la manche suivante, où elles font balbutier trois fois la Chine au moment fatidique. Mais cette fois, l'écart était un peu trop grand pour l'exploit (25-22).

Les Bleues ont encore réalisé le meilleur départ dans le quatrième set, et cette fois, elles n'ont rien lâché, à l'image de Cazaute, décisive sur tous les points chauds.

Pour leur premier été sous la houlette de Cesar Hernandez, les Bleues ont obtenu haut la main leur maintien en Ligue des nations, puis ont réussi à se qualifier pour la phase finale d'un Mondial, une première.

Le coach espagnol a entamé le renouvellement de l'effectif, permettant l'émergence de nouveaux visages, comme la pointue Ndiaye (23 ans) ou la libéro Juliette Gelin (23 ans), qui ont brillé contre la Chine.

Seule un peu plus de la moitié du groupe présent au Mondial avait pris part aux Jeux de Paris.