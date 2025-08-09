Quantum Corp devrait afficher une perte de 1,17 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Quantum Corp QMCO.OQ QMCO.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 31 mars 2025

* La société basée à San Jose en Californie devrait annoncer une baisse de 7,8% de son chiffre d'affaires à 65,95 millions de dollars contre 71,5 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.Les prévisions de la société le 6 mai 2025, pour la période se terminant le 31 mars, étaient pour un chiffre d'affaires entre 65,00 millions et 67,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Quantum Corp est une perte de 1,17 $ par action. Les prévisions de BPA de la société le 12 février 2025, pour la période se terminant le 31 mars, étaient comprises entre -1,21 et -1,11

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Quantum Corp est de 19,00 $, soit environ 58,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 7,80 $

9 août - Les prévisions de la société le 12 février 2025 pour la période se terminant le 31 mars étaient pour le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 1,7 million.Les prévisions de la société le 6 mai 2025 pour la période se terminant le 31 mars étaient pour la marge bénéficiaire brute entre 43% et 45%. Ce résumé a été généré par machine le 9 août à 00:26 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)