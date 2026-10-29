Quanta Services repousse encore ses limites, Jefferies voit 37% de potentiel

Les records s'enchaînent chez Quanta Services. Porté par les investissements dans les réseaux électriques et les centres de données, le groupe américain pulvérise les attentes au troisième trimestre et relève une nouvelle fois ses prévisions. Pour Jefferies, la dynamique pourrait encore réserver de belles surprises.

Difficile de suivre le rythme de Quanta Services. Au troisième trimestre, le spécialiste américain des infrastructures électriques a vu son chiffre d'affaires bondir de 57,4%, à 12,01 MdsUSD, contre 11,03 MdsUSD attendus par le consensus FactSet. Le bénéfice par action ajusté s'envole de 82%, à 6,06 USD, dépassant de plus de 20% les anticipations des analystes. L'action gagnait 2,8% avant l'ouverture de Wall Street.

Et la croissance ne repose pas uniquement sur les acquisitions. Les revenus organiques progressent de 37,1%, tandis que l'EBITDA ajusté grimpe de 69%, à 1,45 MdUSD.

L'électricité, véritable moteur de la croissance

Le segment Electric Infrastructure, qui représente plus de 80% des revenus, affiche une croissance de 59%, à 9,8 MdsUSD. Sa marge opérationnelle atteint 12,6%, contre 11,4% un an plus tôt. Les investissements dans les réseaux électriques, la production d'énergie et les infrastructures technologiques tournent à plein régime.

Mais c'est surtout l'activité liée aux grands centres de consommation électrique, notamment les data centers, qui impressionne. Quanta anticipe désormais une croissance de 260% à 280% de ses revenus sur ce marché en 2026, contre 220% à 240% précédemment. Une envolée toutefois largement soutenue par les acquisitions.

Cette accélération rassure Jefferies, alors que les retards de certains projets de centres de données observés chez d'autres acteurs faisaient craindre un ralentissement du secteur. La banque souligne notamment la capacité de Quanta à sélectionner les contrats les plus rentables et à réaliser elle-même une grande partie des travaux.

Autre signal encourageant, le carnet de commandes atteint un record de 63,7 MdsUSD, en hausse de près de 20% en seulement trois mois. Surtout, les obligations de performance restantes sur des contrats fermes progressent de 24%, à 41,8 MdsUSD. Une dynamique qui témoigne de la solidité de la demande, au-delà des seules intentions commerciales.

La croissance se transforme également en liquidités. Le flux de trésorerie disponible atteint 1,2 MdUSD sur le trimestre, contre 438 MUSD un an plus tôt, porté notamment par une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement.

Et si le meilleur était encore à venir ?

Fort de ces performances, Quanta relève spectaculairement ses ambitions pour 2026. Le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 41,3 et 41,6 MdsUSD, contre 39,3 à 39,7 MdsUSD auparavant. Le BPA ajusté est quant à lui anticipé entre 17,90 et 18,30 USD, contre une précédente fourchette de 16,45 à 16,95 USD.

Selon Jefferies, près de 97% du relèvement des prévisions de revenus provient de la seule division électrique. Plus intéressant encore, cette nouvelle accélération rend les ambitions de 2027 moins difficiles à atteindre. La banque estime désormais qu'une progression d'environ 13% du BPA ajusté suffirait pour atteindre sa prévision de 20,53 USD l'an prochain, contre 21% avant cette publication.

Le directeur général Duke Austin anticipe lui aussi une forte croissance à deux chiffres du BPA ajusté en 2027. Une confiance alimentée par un cycle d'investissements qui pourrait durer plusieurs années.

Jefferies reste ainsi à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 833 USD, soit un potentiel d'appréciation de 37% par rapport au cours de clôture du 28 octobre. Une ambition qui suppose toutefois de maintenir ce rythme d'exécution, alors que la valorisation dépasse déjà 33 fois les bénéfices ajustés attendus en 2026.

Dans la ruée vers l'or de l'IA, Quanta ne cherche pas les pépites. Elle vend les pelles.