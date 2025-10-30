 Aller au contenu principal
Quanta Services en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Quanta Services PWR.N , fournisseur d'énergie, augmentent de 1,6 % à environ 456 dollars dans les premiers échanges

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale, citant l'accélération de la demande dans le segment plus important de l'électricité

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 27,8 et 28,2 milliards de dollars, contre 27,4 à 27,9 milliards de dollars précédemment

** La société resserre ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice, de 10,28 à 10,88 dollars à 10,33 à 10,83 dollars

** La société bénéficie de l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis, qui alimente ses activités dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 3,33 $, dépassant l'estimation de Wall Street de 3,26 $ - données compilées par LSEG

** Revenus trimestriels de 7,63 milliards de dollars, dépassant les estimations de 7,39 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 43,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

QUANTA SERVICES
454,910 USD NYSE +1,30%
