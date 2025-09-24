Quanta Services bénéficie d'un relèvement de la note de Jefferies et d'un prix cible élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du fournisseur d'énergie Quanta Services PWR.N augmentent de près de 3 % à 400,97 $ avant le marché

** Jefferies relève le titre PWR de "hold" à "buy", et augmente les prévisions à 469 $ contre 398 $, soit une hausse de près de 20 % par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage voit une expansion continue du marché total adressable de Quanta à travers les centres de données, les énergies renouvelables, la transmission et les pipelines

** Le courtier estime que l'exécution solide de Quanta, ses relations clients de longue date et sa capacité à gérer efficacement la main-d'œuvre qualifiée devraient soutenir une croissance stable des bénéfices par action à deux chiffres élevés au cours de la prochaine décennie

** La note moyenne de 32 analystes est " acheter "; le prix médian est de 430 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, PWR a augmenté de près de 24 %, en ligne avec la hausse du S&P 500 Construction & Engineering .SPLRCCONT .