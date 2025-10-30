Quanta revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la forte demande d'électricité aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quanta Services PWR.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a battu les estimations de résultats du troisième trimestre jeudi, alors que les besoins croissants en énergie aux États-Unis ont alimenté le cœur de métier de l'entrepreneur en énergie , à savoir l'électricité et les énergies renouvelables.

L'entreprise, qui fournit des services d'infrastructure pour les services publics, les énergies renouvelables, les technologies, les communications, les pipelines et les industries de l'énergie, bénéficie de l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données ainsi que des réseaux électriques vieillissants, de l'électrification et de la relocalisation de la fabrication aux États-Unis.

Elle a revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles , qui devraient se situer entre 27,8 et 28,2 milliards de dollars, contre 27,4 à 27,9 milliards de dollars précédemment, en raison de l'accélération de la demande dans le segment plus important de l'électricité.

La société basée à Houston, au Texas, a également affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 3,33 dollars par action, contre une estimation des analystes de 3,26 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires, pour le trimestre clos en septembre, a augmenté de 17,5 % pour atteindre 7,63 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 7,39 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Quanta a réduit ses prévisions de bénéfices annuels entre 10,33 et 10,83 dollars par action, contre 10,28 à 10,88 dollars par action précédemment, en maintenant un point médian de 10,58 dollars par action, en ligne avec les estimations.