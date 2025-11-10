Quand les transports aériens américains reviendront-ils à la normale ? Pas cette semaine

Malgré l'espoir que la fermeture du gouvernement fédéral prenne fin cette semaine, les voyageurs aériens aux États-Unis s'attendent à quelques jours difficiles d'annulations et de retards dans tout le pays avant que le trafic aérien ne revienne à la normale.

L'administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de la semaine dernière dans 40 grands aéroports, en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Les réductions de vols doivent atteindre 6 % mardi, puis 10 % vendredi 14 novembre. Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a prévenu qu'elles pourraient atteindre 15 à 20 % si le shutdown n'est pas levé.

Le gouvernement pourrait rouvrir cette semaine, si les législateurs acceptent de rétablir le financement fédéral, mais on ne sait pas quand les réductions de vols seront annulées. En plus des réductions imposées, les voyageurs doivent également faire face à des milliers de retards chaque jour en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens.

La fermeture, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Rien que samedi et dimanche, plus de 1,2 million de passagers des compagnies aériennes américaines ont été affectés par des retards et des annulations liés au trafic aérien.

À la fin de la fermeture, le trafic aérien pourrait mettre plusieurs jours, voire plus, à revenir à la normale.

Chris Sununu, l'ancien gouverneur du New Hampshire qui dirige Airlines for America, a déclaré lundi à CNN qu'il restait "une semaine difficile". La FAA impose toujours des annulations, qui s'intensifieront au cours de la semaine"

Mais il a ajouté: "Ne perdez pas de vue vos projets de vacances. Le système sera opérationnel, viable et résilient d'ici Thanksgiving et Noël"

QU'ADVIENDRA-T-IL DES RÉDUCTIONS DE VOLS DE CETTE SEMAINE?

L'une des grandes questions que se posent les compagnies aériennes est de savoir quand la FAA lèvera les restrictions de vol imposées par le gouvernement. Sean Duffy a déclaré qu'il souhaitait d'abord voir les effectifs du contrôle aérien et les données relatives à la sécurité s'améliorer avant de supprimer les objectifs actuels.

La FAA a déclaré la semaine dernière que 20 à 40 % des contrôleurs aériens des 30 plus grands aéroports ne se présentaient pas un jour donné.

American Airlines AAL.O a déclaré lundi que les retards et les annulations dus à l'absence de contrôleurs aériens pendant le week-end avaient affecté 250 000 clients.

La FAA a indiqué aux compagnies aériennes qu'environ 24 heures après la fin de la fermeture, elles pourraient verser aux contrôleurs leurs arriérés de salaire. Mais cela ne signifie pas que les absences diminuent immédiatement et que tous les contrôleurs reprennent le travail sur-le-champ.

QUAND LES RETARDS COMMENCERONT-ILS À DISPARAÎTRE?

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 2 950 vols aux États-Unis et en ont retardé plus de 11 200 dimanche, au troisième jour de la réduction des vols imposée par le gouvernement.

Les réductions de vols imposées par la FAA aux 40 principaux aéroports représentaient environ 800 vols, mais les principales compagnies aériennes ont fini par annuler plus du double de ce chiffre dimanche, en raison des retombées des problèmes de personnel liés au contrôle du trafic aérien.

Les retards ne cesseront pas tant que les contrôleurs aériens ne seront pas à nouveau payés.

Si la fermeture se poursuit, les travailleurs de la sécurité aérienne ne recevront pas de nouveau salaire cette semaine, ce qui incitera un plus grand nombre encore à se faire porter pâle et à accepter un deuxième emploi , comme conduire pour Uber ou faire des livraisons pour DoorDash, afin de joindre les deux bouts.

Si la fermeture dure encore deux semaines, elle pourrait affecter les voyageurs pendant la période de Thanksgiving, l'une des périodes les plus chargées de l'année en matière de transport aérien.