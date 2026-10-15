Quand les choses se gâtent : les inquiétudes liées à l'IA font plonger le Nasdaq et le S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le S&P 500 recule; le Nasdaq perd >1 %; le Dow Jones progresse

* Le secteur technologique est celui qui recule le plus parmi les secteurs du S&P; les biens de consommation courante mènent la hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,2 %

* Le dollar recule; le bitcoin perd environ 2 %; le brut américain progresse; l'or s'apprécie d >1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,04 %

15 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

QUAND LA SITUATION SE CORROMPT: LES INQUIÉTUDES LIÉES À L’IA FONT PLONGER LE NASDAQ ET LE S&P 500

Wall Street semblait déterminé à poursuivre sa vague de ventes jeudi, alors que l’engouement pour l’IA — qui a alimenté une grande partie des hausses boursières au cours de la dernière année — a pris un coup de frein.

Une fois de plus, le Nasdaq .IXIC a été entraîné à la baisse par le secteur des semi-conducteurs .SOX , qui a chuté de 4 %, tandis que le recul du S&P 500 .SPX s’est avéré plus modeste. Les deux indices sont en passe d’enregistrer leur quatrième séance de baisse consécutive. Le Dow .DJI a quant à lui nettement progressé.

Au niveau sectoriel, les constructeurs immobiliers

.SPCOMHOME , le secteur immobilier .HGX et les biens de consommation de base .SPLRCS ont clairement tiré leur épingle du jeu dès les premières minutes de la séance, tandis que le secteur industriel .SPLRCI a rejoint le secteur technologique

.SPLRCT en queue de peloton.

Les inquiétudes liées à l’endettement croissant destiné à financer les dépenses liées à l’IA ont propulsé l’assurance contre le défaut de paiement dans le secteur technologique à des niveaux records , d’autant plus que le coût de l’emprunt continue de grimper. Ces inquiétudes sont exacerbées par des chiffres d’inflation plus élevés que prévu, qui pourraient pousser la Réserve fédérale américaine à resserrer sa politique monétaire et à faire grimper encore davantage les taux d’intérêt.

En parlant de données sur l’inflation, le rapport sur l’IPP (indice des prix à la production) du ministère du Travail s’est révélé très élevé, dépassant largement les prévisions des analystes et renforçant la probabilité que Warsh & Co procède à une hausse des taux en décembre, selon l’outil FedWatch du CME.

Des chiffres des ventes au détail supérieurs aux prévisions ont fourni une preuve convaincante de la bonne santé de la consommation américaine, suggérant que l’économie est suffisamment solide pour résister au resserrement de la politique monétaire nécessaire pour maîtriser l’inflation.

Les CLc1 des contrats à terme sur le WTI à échéance la plus proche ont été poussés à la hausse par les craintes liées à l’offre, suscitées par les frappes de précision menées par l’Iran et les attaques des Houthis , soutenus par Téhéran, contre l’Arabie saoudite. En revanche, les contrats à terme sur le Brent , LCOc1 ont reculé en raison des mesures potentielles des États-Unis visant à assouplir les sanctions à l’encontre de certains pétroliers russes non réglementés.

Après la clôture, les résultats de la société de transport routier et de logistique J.B. Hunt JBHT.O pourraient donner une idée de l’ampleur de l’impact de la flambée des prix du diesel sur les transporteurs de marchandises.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, se trouve à Bangkok et participera à une discussion informelle organisée par le FMI, qui sera diffusée à 23 h 30 (heure de l’Est).

Voici la situation à 9 h 53 (heure de l'Est):

(Stephen Culp)

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