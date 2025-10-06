Qualtrics rachète la société Press Ganey, spécialisée dans les technologies de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquêtes clients basés sur l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta dans le secteur de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

Cette transaction intervient à un moment où les géants de la technologie se lancent dans une course à l'obtention d'ensembles de données exclusives pour entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle.

Si l'opération est finalisée, Qualtrics aura accès aux liens étroits que l'entreprise d'enquêtes sur les soins de santé entretient avec les hôpitaux et aux ensembles de données qu'elle utilisera pour aider les prestataires de soins de santé à améliorer le suivi de la satisfaction des patients et à offrir de meilleurs soins.

Press Ganey, qui appartient à Ares Management et au groupe de capital-investissement Leonard Green & Partners, basé à Los Angeles, travaille avec plus de 41 000 hôpitaux, plans de santé et organisations de sciences de la vie, et recueille et analyse les commentaires des patients et des soignants, en les intégrant aux données cliniques et de sécurité afin de fournir des informations aux organismes de santé.

Selon les termes de l'accord, Press Ganey sera payé en espèces et en actions de la société privée Qualtrics, indique le rapport du FT, ajoutant que l'accord devrait être annoncé plus tard dans la journée de lundi.

Qualtrics, société américaine détenue par la société de capital-investissement Silver Lake, fournit des outils pour mesurer et analyser les expériences des clients, des employés, des produits et des marques. Elle s'adresse aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux universités, et compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , BMW BMWG.DE et le ministère américain de la sécurité intérieure.

L'éditeur de logiciels allemand SAP SAPG.DE , qui a acheté Qualtrics en 2018 pour 8 milliards de dollars, a vendu sa participation majoritaire aux sociétés d'investissement privées Silver Lake et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 12,5 milliards de dollars en 2023.

Qualtrics n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.