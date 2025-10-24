Qualigen s'envole après l'annonce d'un partenariat de 30 millions de dollars avec BitGo pour la trésorerie en crypto-monnaie

24 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Qualigen Therapeutics QLGN.O augmentent de46,3 % à 5,65 $dans les premiers échanges

** La société a annoncé jeudi dernier s'être associée à BitGo, une entreprise d'infrastructure d'actifs numériques, pour gérer une allocation de 30 millions de dollars en crypto-actifs pour sa trésorerie.

** BitGo fournira des services de garde et de bureau pour l'investissement et la gestion des actifs numériques - QLGN

** La société a déclaré que sa stratégie consistait à investir dans les 10 principales cryptomonnaies, à l'exclusion des stablecoins

** QLGN, détenu majoritairement par la startup Faraday Future FFAI.O , déclare que "le partenariat avec BitGo nous permet de diversifier davantage notre trésorerie d'entreprise avec des actifs numériques, reflétant notre engagement à la fois à la résilience financière et au leadership dans l'économie numérique en évolution" ** En septembre, FFAI et QLGN se sont associés à pour lancer une activité crypto et Web3 **En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 16 % depuis le début de l'année