Qualcomm : victoire juridique contre Arm

(AOF) - Qualcomm a obtenu gain de cause face à Arm Holdings, qui l'accusait d'avoir enfreint une licence de technologie de puce. Les jurés du tribunal fédéral du Delaware ont conclu vendredi que le spécialiste des processeurs pour smartphones n'avait pas violé les termes d'un accord couvrant les puces d'Arm, lors du rachat de Nuvia en incorporant la technologie dans ses puces sans payer un taux de royalties plus élevé, rapporte Bloomberg.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.