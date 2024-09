Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: vers l'incubation de startups en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - Qualcomm, Aramco et l'Autorité saoudienne de la recherche, du développement et de l'innovation (RDIA) prévoient de lancer Design in Saudi Arabia (DISA), un programme d'incubation pour soutenir les startups utilisant l'IA, l'Internet des objets (IoT) et les technologies sans fil dans des applications industrielles.



DISA vise à accompagner les startups, de la conception à la commercialisation, avec des ressources comme les plateformes Qualcomm, le soutien d'Aramco et des subventions.



Wassim Chourbaji de Qualcomm et Nabil A. Al Nuaim d'Aramco estiment que cette initiative permettra de soutenir la transformation numérique et la croissance économique de l'Arabie saoudite.







