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Qualcomm : un 1er 'accroc' sous les sommets, risque de 'M' baissier ?
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 18:51

Qualcomm subit un 1er 'accroc' (-10%) sous les sommets, et cela fait surgir un risque de 'M' baissier sous 258/260$ suite au repli sous 232$ (incursion sous 230$ à mi-séance).

Le prochain objectif serait le comblement du "gap" des 214,1$ du 21 mai puis le test du plus récent support des 195,6$ du 19 mai.

Pour mémoire, le différentiel par rapport à la MM200 reste abyssal (elle gravite vers 162$ soit 35% plus bas que le récent sommet, un record absolu) et la MM100 est encore plus éloignée, à 157$, soit à 39,5% du zénith, c'est vertigineux.

Heureusement, le PER 2026 reste raisonnable à un peu plus de 20 fois, soit un niveau comparable au S&P500, et moitié moins élevé que pour le Nasdaq.

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