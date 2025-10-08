 Aller au contenu principal
Qualcomm signe un accord pour l'acquisition d'Arduino
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 17:13






Qualcomm Technologies annonce un accord pour acquérir Arduino, acteur majeur du matériel et logiciel open source. Cette opération vise à combiner la puissance technologique de Qualcomm avec la large communauté d'utilisateurs d'Arduino afin de faciliter le développement de solutions d'IA et d'Edge Computing.

Arduino conservera sa marque et son indépendance tout en intégrant les technologies de Qualcomm. Le lancement du nouveau Arduino UNO Q, première carte 'dual-brain' équipée du processeur Qualcomm Dragonwing QRB2210, illustre cette alliance.

Selon le communiqué ,elle permettra de concilier calcul haute performance et contrôle en temps réel, ouvrant la voie à des applications IA rapides et accessibles à plus de 33 millions de développeurs dans le monde.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.











Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

