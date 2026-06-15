Qualcomm serait en pourparlers pour racheter Tenstorrent, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Qualcomm QCOM.O est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source proche du dossier.

L'action Qualcomm a chuté d'environ 1 % en séance prolongée.

Les négociations sont en cours et le prix pourrait changer, ou les discussions pourraient échouer, selon l'article. Il n'était pas clair si le prix inclurait des paiements d'étapes basés sur la performance, une structure utilisée par le passé pour racheter des start-ups spécialisées dans les puces, a ajouté The Information.

Qualcomm et Tenstorrent n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L'un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces pour smartphones, Qualcomm cherche de plus en plus à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché cyclique des téléphones portables en se développant dans des segments à forte croissance tels que les processeurs pour centres de données et les puces pour véhicules autonomes.

Fondée en 2016, Tenstorrent est dirigée par Jim Keller, un ancien concepteur de puces chez Apple qui a également supervisé les efforts de Tesla pour concevoir une puce destinée à la conduite autonome.

La start-up développe des accélérateurs destinés à l'entraînement de modèles d'IA et à l'exécution d'applications d'IA.