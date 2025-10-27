 Aller au contenu principal
Qualcomm s'envole grâce au lancement de nouvelles puces d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du concepteur de puces Qualcomm

QCOM.O s'envolent de près de 22 % à 205,95 $, atteignant leur plus haut niveau depuis juillet 2024

** L'action était en hausse d'environ 13 % en dernier lieu, en voie de réaliser le plus grand bond en pourcentage sur une journée depuis avril 2025 si les gains actuels se maintiennent ** QCOM a dévoilé deux puces d'intelligence artificielle , AI200 et AI250, pour les centres de données; elles seront disponibles en 2026 et 2027, respectivement

** Les nouvelles puces sont conçues pour améliorer la capacité de mémoire et exécuter des applications d'IA, ou d'inférence

** QCOM a également dévoilé des cartes accélératrices et des racks basés sur les nouvelles puces

** 21 des 41 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'au moins "acheter", 19 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a un PT médian de 175 $

** Jusqu'à la dernière clôture, QCOM a gagné ~10% cette année

IA: Intelligence artificielle

