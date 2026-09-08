Qualcomm s'envole après un partenariat stratégique avec Amazon dans l'IA

L'action Qualcomm progresse de plus de 7% mardi après l'annonce d'un partenariat avec Amazon Web Services (AWS) portant sur les infrastructures de centres de données. L'accord prévoit le développement de "plusieurs générations de puces personnalisées" pour soutenir les infrastructures d'intelligence artificielle d'AWS, notamment dans les opérations d'inférence. Cette collaboration combine les capacités cloud d'Amazon avec l'expertise de Qualcomm dans les processeurs économes en énergie et la conception de semi-conducteurs.

L'accord marque une nouvelle étape dans la diversification de Qualcomm, historiquement spécialisé dans les processeurs pour smartphones et appareils mobiles. En juin, le groupe avait présenté Dragonfly C1000, un processeur destiné aux centres de données et conçu notamment pour l'IA agentique. Meta prévoit d'utiliser cette puce à partir de son lancement en production en 2028. Qualcomm vise par ailleurs 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les centres de données au cours de son exercice fiscal 2029.

Pour renforcer sa présence sur ce marché dominé notamment par Nvidia, Qualcomm développe une gamme comprenant une puce dédiée à l'IA et une technologie d'interconnexion de plusieurs processeurs. Le partenariat avec AWS apporte au groupe le soutien d'un autre acteur majeur du cloud, après Meta. Amazon consacre, comme ce dernier, des centaines de milliards de dollars d'investissements annuels aux infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.