 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qualcomm s'envole après un partenariat stratégique avec Amazon dans l'IA
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 15:40
Ajouter Boursorama à vos sources

L'action Qualcomm progresse de plus de 7% mardi après l'annonce d'un partenariat avec Amazon Web Services (AWS) portant sur les infrastructures de centres de données. L'accord prévoit le développement de "plusieurs générations de puces personnalisées" pour soutenir les infrastructures d'intelligence artificielle d'AWS, notamment dans les opérations d'inférence. Cette collaboration combine les capacités cloud d'Amazon avec l'expertise de Qualcomm dans les processeurs économes en énergie et la conception de semi-conducteurs.

L'accord marque une nouvelle étape dans la diversification de Qualcomm, historiquement spécialisé dans les processeurs pour smartphones et appareils mobiles. En juin, le groupe avait présenté Dragonfly C1000, un processeur destiné aux centres de données et conçu notamment pour l'IA agentique. Meta prévoit d'utiliser cette puce à partir de son lancement en production en 2028. Qualcomm vise par ailleurs 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les centres de données au cours de son exercice fiscal 2029.

Pour renforcer sa présence sur ce marché dominé notamment par Nvidia, Qualcomm développe une gamme comprenant une puce dédiée à l'IA et une technologie d'interconnexion de plusieurs processeurs. Le partenariat avec AWS apporte au groupe le soutien d'un autre acteur majeur du cloud, après Meta. Amazon consacre, comme ce dernier, des centaines de milliards de dollars d'investissements annuels aux infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.

Valeurs associées

QUALCOMM
176,7700 USD NASDAQ +4,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 319,66 +0,16%
BIOPHYTIS
0,0718 +2,57%
Pétrole Brent
97,93 +0,64%
HAFFNER ENERGY
0,618 -7,49%
SOITEC
144,65 +0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank