Qualcomm s'effondre après des prévisions médiocres pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de Qualcomm QCOM.O chutent de 11,1 % à 132,39 $ avant le marché après que le fournisseur de puces ait prévu des revenus et des bénéfices pour le deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street

** Invoque une pénurie mondiale d'approvisionnement en mémoire affectant les ventes de téléphones mobiles.

** Le chiffre d'affaires du T2 devrait se situer entre 10,2 et 11 milliards de dollars, contre 11,12 milliards de dollars prévus par les analystes; le BPA ajusté devrait se situer entre 2,45 et 2,65 dollars, en dessous des 2,89 dollars prévus par les analystes

** Le directeur général Cristiano Amon déclare que l'écart de prévision est entièrement dû à la pénurie de puces mémoire, les fabricants de smartphones, en particulier en Chine, réduisant leurs stocks pour s'adapter aux contraintes d'approvisionnement en mémoire

** 18 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 l'évaluent à "conserver", un à "vendre"; PT médian à 180 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action QCOM a baissé de ~13% depuis le début de l'année

