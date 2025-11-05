Qualcomm prévoit un T1 supérieur aux attentes en raison de la reprise de la demande de smartphones

par Stephen Nellis et Arsheeya Bajwa

Qualcomm a annoncé mercredi des prévisions de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre fiscal supérieures aux attentes de Wall Street, grâce à une reprise de la demande du marché des smartphones.

Pour le premier trimestre fiscal en cours, Qualcomm a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires et à un bénéfice ajusté avec un point médian de 12,2 milliards de dollars et 3,40 dollars par action, au-dessus des estimations des analystes de 11,62 milliards de dollars et 3,31 dollars par action, selon des données LSEG.

Pour le quatrième trimestre fiscal qui s'est terminé le 28 septembre, Qualcomm a fait état d'un chiffre d'affaires de 11,27 milliards de dollars et d'un bénéfice ajusté de 3 dollars par action. Le marché attendait un chiffre d'affaires de 10,79 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,88 dollars par action.

Qualcomm est le principal fournisseur mondial de puces pour smartphone.

Le directeur général du groupe, Cristiano Amon, a déclaré à Reuters que les résultats et les prévisions de l'entreprise étaient portés par une vague de consommateurs passant de smartphones de milieu de gamme à des appareils plus coûteux capables de prendre en charge des applications d'intelligence aritificielle (IA).

Le marché commence à se diviser nettement entre les appareils bas de gamme et les appareils haut de gamme, plus chers, sur lesquels Qualcomm s'est historiquement appuyé pour générer des bénéfices.

"Il n'y a rien au milieu ", a déclaré Cristiano Amon. "Il s'agit d'un phénomène mondial qui se produit en Chine et en Inde. Nous continuons d'assister à une expansion de la catégorie supérieure."

Le titre du groupe basé à San Diego, en Californie a pris environ 12,5 % cette année, ce qui est inférieur au gain de 20,9% enregistré par le Nasdaq Composite.

Les investisseurs s'inquiètent notamment de l'impact qu'auront les droits de douane sur les activités du fabricant de semiconducteurs.

Qualcomm a déclaré mercredi que la nouvelle législation fiscale américaine avait entraîné une charge hors trésorerie de 5,7 milliards de dollars, soit environ 5,29 dollars par action, au cours de son quatrième trimestre fiscal.

(Stephen Nellis à San Francisco et Arsheeya Bajwa à New Delhi; version française Camille Raynaud)