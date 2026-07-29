Qualcomm prévoit un bénéfice inférieur aux attentes et un recul plus marqué de ses revenus liés à Apple

Qualcomm a publié des prévisions de bénéfice décevantes pour le quatrième trimestre et s'attend à une baisse plus rapide de ses revenus provenant d'Apple. Le groupe invoque la hausse des coûts et des difficultés d'approvisionnement, tout en accélérant sa diversification vers les centres de données. Le titre recule de près de 5% dans les échanges prolongés.

Qualcomm prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,05 et 2,25 dollars par action au quatrième trimestre, en dessous des attentes des analystes, qui anticipaient 2,36 dollars. Le groupe table sur un chiffre d'affaires de 9,7 à 10,5 milliards de dollars, avec des revenus de sa division des puces compris entre 8,4 et 9 milliards.

Le directeur général Cristiano Amon a expliqué que la hausse des coûts touche désormais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et que Qualcomm augmentera ses prix à partir du 1er septembre afin de restaurer ses marges. Il a également indiqué que les revenus liés à Apple diminueront plus rapidement que prévu, les contraintes d'approvisionnement devant réduire la présence des puces Qualcomm dans la prochaine génération d'iPhone à un niveau inférieur à l'objectif précédemment fixé de 20%.

Le groupe poursuit néanmoins sa stratégie de diversification et prévoit que, dès 2027, la majorité de ses ventes de puces proviendra de marchés autres que les smartphones, notamment les centres de données. Qualcomm estime également que les revenus tirés des fabricants chinois de smartphones ont atteint un point bas au troisième trimestre. Sur cette période, le chiffre d'affaires a reculé de 4%, à 9,95 milliards de dollars, tout en dépassant les attentes du marché, tandis que le bénéfice ajusté s'est établi à 2,21 dollars par action, légèrement sous le consensus.