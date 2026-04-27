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Qualcomm porté par des spéculations de partenariat avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 14:51

Qualcomm a vu son titre progresser d'environ 9% en préouverture, soutenu par des informations de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities évoquant un partenariat avec OpenAI pour développer des puces destinées à des smartphones orientés intelligence artificielle. Selon ces indications, le groupe pourrait collaborer avec MediaTek pour la conception des processeurs, tandis que Luxshare interviendrait dans la fabrication des appareils. La production de masse serait envisagée à l'horizon 2028, bien qu'aucune des entreprises concernées n'ait confirmé officiellement ce projet.

Ce partenariat potentiel s'inscrirait dans la stratégie d'OpenAI visant à développer un appareil centré sur des agents d'IA, capable d'offrir une expérience intégrée grâce au contrôle du matériel et du système d'exploitation. Le smartphone apparaît comme un support privilégié pour ces usages, en raison de sa capacité à collecter en continu des données, un élément clé pour le fonctionnement de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.

Pour Qualcomm, acteur majeur des processeurs mobiles avec ses puces Snapdragon, cette perspective renforcerait son positionnement dans les technologies de nouvelle génération. OpenAI poursuit parallèlement ses ambitions dans le matériel, notamment après l'acquisition d'une start-up fondée par Jony Ive, ancien designer en chef chez Apple. L'objectif serait de construire un écosystème complet combinant appareils, services et abonnements, afin d'ancrer durablement l'intelligence artificielle dans les usages quotidiens.

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