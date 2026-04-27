Qualcomm porté par des spéculations de partenariat avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 14:51
Ce partenariat potentiel s'inscrirait dans la stratégie d'OpenAI visant à développer un appareil centré sur des agents d'IA, capable d'offrir une expérience intégrée grâce au contrôle du matériel et du système d'exploitation. Le smartphone apparaît comme un support privilégié pour ces usages, en raison de sa capacité à collecter en continu des données, un élément clé pour le fonctionnement de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.
Pour Qualcomm, acteur majeur des processeurs mobiles avec ses puces Snapdragon, cette perspective renforcerait son positionnement dans les technologies de nouvelle génération. OpenAI poursuit parallèlement ses ambitions dans le matériel, notamment après l'acquisition d'une start-up fondée par Jony Ive, ancien designer en chef chez Apple. L'objectif serait de construire un écosystème complet combinant appareils, services et abonnements, afin d'ancrer durablement l'intelligence artificielle dans les usages quotidiens.
Valeurs associées
|150,2600 USD
|NASDAQ
|+0,95%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer