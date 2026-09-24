Qualcomm obtient la prolongation de son accord mondial de licence de brevets avec Apple

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(Correction du titre: il s’agit d’un accord de « licence de brevets » et non de « licence de puces »; cette erreur figurait également dans une version précédente de l’article)

Qualcomm QCOM.O a annoncé jeudi qu’Apple AAPL.O avait prolongé son accord de licence de brevets avec le concepteur de puces, alors même que le fabricant de l’iPhone cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des puces modem de cette société.

Le fabricant de semi-conducteurs n'a pas précisé de calendrier pour cette nouvelle mesure. L'accord actuel expire le 31 mars 2027, avec une option de prolongation de deux ans. Ni Apple ni Qualcomm n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Même si cet accord maintient Apple lié à une partie du portefeuille de brevets de Qualcomm, le concepteur de puces avait déclaré en juillet que les revenus provenant des produits Apple diminueraient plus rapidement que prévu.

L'activité de concession de licences de Qualcomm représentait environ 15 % de son chiffre d'affaires total au cours du trimestre clos en juin. La société avait déclaré qu'elle comptait sur la croissance de son activité liée aux centres de données pour compenser la perte de revenus liée à Apple en 2027.

En 2023, Qualcomm a signé un accord avec Apple pour fournir des puces 5G jusqu’en 2026 au moins, à un moment où le fabricant de l’iPhone était confronté à des difficultés croissantes en Chine et cherchait à consolider ses chaînes d’approvisionnement ailleurs.

Ce partenariat trouve son origine dans un accord à l’amiable conclu en 2019, qui a mis fin à une bataille juridique mondiale de deux ans portant sur les redevances de brevets sans fil et la fourniture de puces modem. Les deux entreprises ont annoncé cette trêve en avril 2019, alors qu’un procès devant jury américain les opposant débutait à San Diego.

Aux termes de cet accord, Apple a versé une somme non divulguée à Qualcomm, les deux entreprises ont mis fin à leurs litiges dans le monde entier et ont conclu un accord mondial de licence de brevets d’une durée de six ans à compter du 1er avril 2019.