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Qualcomm met en garde contre une accélération de la baisse des ventes d'Apple ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions de Qualcomm QCOM.O reculent de 4,4% à 155,68 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un quatrième trimestre morose et une baisse plus marquée du chiffre d'affaires lié à Apple, même si elle s'attend à ce que la croissance des activités hors téléphonie mobile compense largement ce manque à gagner d'ici l'exercice 2027

** La société table sur un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 9,7 et 10,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,02 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société indique que les contraintes d’approvisionnement réduiraient sa part dans les composants utilisés pour le prochain lancement d’iPhone à un niveau bien inférieur à son estimation initiale de 20%

** Les efforts de diversification de l’entreprise lui ouvrent la voie à une croissance à long terme plus solide, l’accélération du chiffre d’affaires hors téléphones devant largement compenser la perte des ventes liées à Apple au cours de l’exercice 2027 – analystes de J.P. Morgan

** Le titre a perdu environ 9% depuis le début de l'année

Apple

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QUALCOMM
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 10:41:05.

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