Qualcomm: le CEO sera présent au sommet GAIN de Riyad

(CercleFinance.com) - Qualcomm fait savoir que Cristiano Amon, son directeur général, participera au Global AI Summit (GAIN) de Riyad, le 11 septembre 2024.



Organisé par SDAIA (soit l'Autorité Saoudienne des Données et de l'Intelligence Artificielle) le sommet réunira des leaders en IA et permettra de faire le point sur les avancées du secteur et leur impact.



Dans ce contexte, Cristiano Amon soulignera l'engagement de Qualcomm dans l'informatique intelligente et l'IoT industriel.



Pour rappel, Qualcomm travaille avec Aramco pour développer des technologies de connectivité, d'IA et de calcul avancé en Arabie Saoudite.







Valeurs associées QUALCOMM 158,06 USD NASDAQ -3,45%