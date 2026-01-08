 Aller au contenu principal
Qualcomm fournira la technologie d'infodivertissement pour la nouvelle plate-forme de Volkswagen
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG_p.DE prévoit un accord de fourniture à long terme avec le concepteur de puces américain Qualcomm QCOM.O afin de fournir une technologie d'infodivertissement pour la nouvelle plate-forme logicielle du constructeur automobile allemand.

Qualcomm fournira des systèmes sur puce haute performance pour les capacités d'infodivertissement à partir de 2027, a déclaré Volkswagen.

Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention visant à faire de Qualcomm le principal fournisseur de technologie pour la plate-forme, que Volkswagen développe avec son partenaire américain Rivian RIVN.O .

Volkswagen et Rivian effectuent actuellement des tests hivernaux sur la plate-forme logicielle. L'investissement d'un milliard de dollars de Volkswagen dépendra de la réalisation d'étapes technologiques cette année.

La coentreprise est un élément clé des efforts déployés par Volkswagen pour rattraper ses rivaux tels que BYD 002594.SZ et Tesla TSLA.O , les premières voitures utilisant les logiciels issus du partenariat devant être lancées en 2027, à commencer par la voiture électrique ID.Every1.

Les nouveaux "véhicules définis par logiciel" sont contrôlés par des ordinateurs centraux et s'appuient sur des puces haute performance.

Véhicules électriques

