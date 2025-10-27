Qualcomm et HUMAIN annoncent une infrastructure d'IA en Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 16:52
Le projet vise à créer le premier réseau mondial d'IA hybride, entièrement optimisé de l'edge au cloud, afin de faire du Royaume un centre international de l'IA.
Dès 2026, HUMAIN prévoit d'utiliser 200 mégawatts de solutions Qualcomm AI200 et AI250 pour offrir des services d'inférence d'IA à haute performance, destinés aux entreprises et institutions publiques. Cette initiative associe l'expertise régionale de HUMAIN et la technologie de semi-conducteurs de Qualcomm pour bâtir un écosystème complet d'IA, de la conception des centres de données aux services commerciaux.
Tareq Amin, directeur général de HUMAIN, a souligné que cette collaboration 'pose les fondations du futur de l'IA du Royaume', tandis que Cristiano Amon, dirigeant de Qualcomm, a affirmé qu'elle 'accélérera les ambitions saoudiennes en matière d'informatique intelligente'.
Valeurs associées
|190,0800 USD
|NASDAQ
|+12,51%
