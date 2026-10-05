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Qualcomm et Huawei s'accordent sur les brevets
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 14:46

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Qualcomm, dont le titre progresse de 1,13% en préouverture, a annoncé avoir conclu un accord pluriannuel de licence de brevets avec le groupe chinois Huawei Technologies.

L'accord prévoit une licence croisée portant sur des portefeuilles de brevets liés notamment à la 5G, à l'intelligence artificielle, à l'informatique et aux technologies de réseau, a indiqué l'entreprise.

Dans le cadre de cette opération, Qualcomm acquerra également auprès de Huawei certains brevets américains couvrant des domaines technologiques similaires. Huawei a précisé que la finalisation de la transaction restait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

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