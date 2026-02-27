Qualcomm et Ericsson franchissent une étape clé vers la 6G
27/02/2026
Qualcomm Technologies et Ericsson rapportent voir validé en laboratoire plusieurs briques technologiques essentielles pour la 6G, rapprochant le secteur d'une future commercialisation. Les travaux s'inscrivent dans les études du 3rd Generation Partnership Project (3GPP) en vue de la Release 20.
Les démonstrations prévues au Mobile World Congress (MWC) 2026 incluent une porteuse de 400 MHz avec un espacement de sous-porteuses de 30 kHz, ainsi que des tests dans la bande 6-8 GHz afin d'améliorer la couverture et les performances en liaison montante.
Les deux partenaires développent aussi des prototypes intégrant intelligence artificielle (IA) et réalité augmentée (AR), avec l'objectif de bâtir des réseaux 6G "AI-native" capables de gérer des usages multi-appareils à grande échelle.
Qualcomm recule de 2,3% à New York tandis que Ericsson s'adjuge 1,8% à Stockholm.
