 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qualcomm et Ericsson franchissent une étape clé vers la 6G
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 16:03

Les deux groupes ont validé des innovations radio majeures en laboratoire et travaillent à standardiser la prochaine génération mobile.

Qualcomm Technologies et Ericsson rapportent voir validé en laboratoire plusieurs briques technologiques essentielles pour la 6G, rapprochant le secteur d'une future commercialisation. Les travaux s'inscrivent dans les études du 3rd Generation Partnership Project (3GPP) en vue de la Release 20.

Les démonstrations prévues au Mobile World Congress (MWC) 2026 incluent une porteuse de 400 MHz avec un espacement de sous-porteuses de 30 kHz, ainsi que des tests dans la bande 6-8 GHz afin d'améliorer la couverture et les performances en liaison montante.

Les deux partenaires développent aussi des prototypes intégrant intelligence artificielle (IA) et réalité augmentée (AR), avec l'objectif de bâtir des réseaux 6G "AI-native" capables de gérer des usages multi-appareils à grande échelle.

Qualcomm recule de 2,3% à New York tandis que Ericsson s'adjuge 1,8% à Stockholm.

Valeurs associées

QUALCOMM
142,2300 USD NASDAQ -2,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank