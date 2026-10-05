Qualcomm et Arm s'apprêtent à s'affronter à nouveau devant les tribunaux ; l'attention se porte sur la possibilité de dommages-intérêts colossaux

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par Tom Hals, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O et la société de technologie des puces Arm Holdings O9Ty.F ARM.O , depuis longtemps en conflit, se retrouveront une nouvelle fois devant les tribunaux lundi. Qualcomm accuse en effet Arm de ne pas lui avoir fourni les outils de test de puces prévus par le contrat.

Qualcomm affirme également qu’Arm a divulgué aux médias sa menace de résilier, en 2024, un accord de licence essentiel , ce qui a nui aux négociations concernant un accord sur les puces entre Qualcomm et Meta Platforms META.O .

Dans le cadre de l’action en justice intentée devant le tribunal fédéral américain du Delaware, Qualcomm, l’un des plus gros clients d’Arm, cherche à cesser de verser des redevances — qui pourraient s’élever à plusieurs milliards de dollars — à Arm pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Toutefois, la juge Maryellen Noreika examine actuellement s’il convient de rejeter cette clause du contrat, ce qui pourrait signifier que Qualcomm ne pourrait réclamer qu’un montant de dommages-intérêts moins élevé.

Arm, détenue par le groupe japonais SoftBank 9984.T , a nié avoir enfreint le contrat et a fait valoir qu’elle n’avait pas porté préjudice aux contrats de puces de Qualcomm, qu’elle a qualifiés de spéculatifs.

Arm a également rétorqué que Qualcomm ne pouvait pas réclamer de dommages-intérêts pour la fuite de la lettre de résiliation d’Arm, car Qualcomm avait elle-même divulgué aux médias des informations non publiques concernant des enquêtes concurrence visant Arm.

Ce procès devant jury, qui durera cinq jours, marquera une nouvelle étape dans les relations conflictuelles entre les deux entreprises.

Arm avait poursuivi Qualcomm en justice en 2022, alléguant que ce dernier avait violé ses contrats, bien que Qualcomm ait remporté en 2024 une victoire décisive .

Dans le cadre d’un procès sans jury lié à cette affaire, la juge Noreika examinera également les arguments visant à déterminer si Arm a négocié de bonne foi avec Qualcomm concernant la prochaine version de sa technologie de puces. L’accord entre Qualcomm et Arm court jusqu’en 2033.

Qualcomm est l’un des principaux fabricants de puces pour téléphones mobiles Android, mais s’est diversifié dans d’autres domaines tels que les puces pour centres de données .

Arm, qui fournit depuis des décennies une technologie fondamentale de conception de puces à Qualcomm et à d’autres fabricants de puces tels que Nvidia, est devenue une concurrente de ces clients en commercialisant ses propres puces .