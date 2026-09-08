Qualcomm et Amazon vont développer des puces sur mesure pour les centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qualcomm QCOM.O a annoncé mardi un partenariat avec Amazon AMZN.O visant à développer à grande échelle des puces sur mesure destinées aux centres de données d'IA de grande envergure.