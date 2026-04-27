Qualcomm en hausse : selon un analyste, l'entreprise collaborerait avec OpenAI pour développer des processeurs pour smartphones

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27 avril - ** L'action du fabricant de puces Qualcomm

QCOM.O progresse de13,5% à 169,08 dollars avant l'ouverture du marché ** L'analyste Ming-Chi Kuo, de TF International Securities, affirme qu' OpenAI collabore avec Qualcomm et MediaTek pour développer conjointement des processeurs pour smartphones, la production de masse étant prévue pour 2028

** Kuo précise qu'OpenAI vise à redéfinir les smartphones autour d'agents IA, en faisant passer l'utilisation des applications à des interactions basées sur des tâches

** Qualcomm publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi ** À la clôture d'hier, QCOM affichait une baisse d'environ 13% depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 50% pour l'indice des puces de Philadelphie .SOX