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Qualcomm en hausse après un accord avec Amazon pour développer des puces sur mesure destinées aux centres de données d'IA
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions de Qualcomm, fabricant de puces pour smartphones QCOM.O , ont progressé de 7,7% à 181,5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce une collaboration avec Amazon

AMZN.O afin de développer des puces sur mesure destinées aux centres de données d'IA à grande échelle du géant du commerce électronique

** QCOM et AMZN vont collaborer sur des solutions de connectivité optique afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données d’IA

** QCOM prévoit d'étendre son utilisation des outils d'IA d'AWS, notamment Amazon Bedrock, afin d'accélérer la conception de puces

** Sur 41 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 23 “conserver” et trois “vendre”; le cours cible médian est de 175 dollars

** À la clôture d’hier, l’action QCOM affichait une baisse de 1,4% depuis le début de l’année

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QUALCOMM
176,5550 USD NASDAQ +4,63%
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