 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qualcomm en baisse après un accord de 4 milliards de dollars avec Modular
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - **L'action du fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a reculé de 4,4 % à 195,3 dollars ** Qualcomm va racheter Modular, une start-up spécialisée dans l'IA , dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 3,92 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** Dans le cadre de cette opération, QCOM émettra jusqu’à 19,2 millions d’actions au profit des actionnaires de Modular

** Le titre affiche une hausse de 15,7 % depuis le début de l'année, en incluant la progression de la séance

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

QUALCOMM
196,6000 USD NASDAQ -3,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,6 -3,69%
CAC 40
8 385,49 +0,54%
Pétrole Brent
73,79 -4,17%
SOITEC
107,3 -10,88%
STELLANTIS
5,181 -1,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank