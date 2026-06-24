Qualcomm en baisse après un accord de 4 milliards de dollars avec Modular

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - **L'action du fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a reculé de 4,4 % à 195,3 dollars ** Qualcomm va racheter Modular, une start-up spécialisée dans l'IA , dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 3,92 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** Dans le cadre de cette opération, QCOM émettra jusqu’à 19,2 millions d’actions au profit des actionnaires de Modular

** Le titre affiche une hausse de 15,7 % depuis le début de l'année, en incluant la progression de la séance