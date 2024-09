Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm:dévoile de nouveaux processeurs avec Aramco Digital information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Global AI Summit (GAIN), Qualcomm Technologies et Aramco Digital ont dévoilé les premiers processeurs au monde avec support natif pour la 5G dans la bande de 450 MHz, visant à améliorer la connectivité et la couverture 5G.



Selon Qualcomm, les processeurs QCS8550 et QCS6490 offriront une couverture étendue pour connecter des millions d'appareils intelligents.



Cette technologie soutiendra le déploiement du réseau IoT industriel et d'entreprise d'Aramco Digital en Arabie Saoudite.







Valeurs associées QUALCOMM 161,57 USD NASDAQ -0,07%