Qualcomm : deux moteurs de croissance, mais un boulet nommé smartphone

Qualcomm a publié des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais ses perspectives de rentabilité ont déçu les investisseurs, entraînant un recul de plus de 6% de son action après la clôture de Wall Street. Le fabricant américain de semi-conducteurs reste pénalisé par la faiblesse du marché des smartphones, où la flambée des prix des mémoires pèse sur les ventes. Cette situation contraste avec la forte croissance de ses activités dans les centres de données d'intelligence artificielle et l'automobile, qui constituent désormais ses principaux relais de diversification.

Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 2,17 dollars par action, contre 2,16 dollars attendus, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 10,32 milliards de dollars, supérieur au consensus de 10,11 milliards, mais en recul de 8% sur un an. Pour le trimestre en cours, Qualcomm prévoit des revenus compris entre 10,4 et 11,2 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,15 à 2,35 dollars par action, contre des attentes respectives de 10,48 milliards et 2,27 dollars. L'activité de composants pour smartphones a chuté de 26%, à 5,14 milliards de dollars, sous le consensus de 5,21 milliards. Malgré une hausse de ses prix en septembre, le groupe reste confronté à une demande affaiblie par l'inflation des mémoires. Il estime que les livraisons de smartphones Android en Chine ont atteint leur point bas, mais anticipe une stagnation du marché mondial en 2027.

La diversification engagée par Cristiano Amon produit néanmoins des résultats significatifs. Les activités liées aux centres de données ont généré 650 millions de dollars de revenus trimestriels, principalement dans la personnalisation de composants et la connectivité, avec un objectif de 5 milliards de dollars pour l'exercice 2027. Qualcomm a récemment signé un contrat dans la connectivité optique et engagé des discussions avec un grand opérateur hyperscale, tout en soulignant que les capacités d'approvisionnement limitent davantage sa croissance que la demande. Dans l'automobile, les ventes de semi-conducteurs ont bondi de 89%, à 1,99 milliard de dollars, dépassant les 1,66 milliard attendus. L'Internet des objets a progressé de 4%, à 1,88 milliard, soutenu notamment par les applications informatiques et les équipements connectés.

Qualcomm poursuit également son expansion dans les infrastructures de télécommunications, avec la signature d'un accord majeur avec SpaceX pour équiper le futur réseau mobile terrestre 5G de Starlink. En parallèle, les revenus de sa division de licences QTL ont reculé de 7%, à 1,3 milliard de dollars, conformément aux attentes, malgré le renouvellement des accords avec Apple, Huawei et Transsion. Cristiano Amon estime que cette activité devrait conserver une taille globalement stable. Si les nouveaux marchés affichent une croissance soutenue, les investisseurs restent préoccupés par leur capacité à compenser suffisamment rapidement le recul des composants pour smartphones, qui demeurent au coeur de l'activité et de la rentabilité du groupe.