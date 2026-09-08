Qualcomm conclut un accord sur des puces d'IA avec Amazon et lui accorde le droit d'acheter pour environ 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un bon de souscription accordé par Qualcomm permet à Amazon d'acheter pour environ 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de ses actions au prix de 161,26 dollars par action

* L'accord porte sur des puces sur mesure destinées à l'inférence IA et à la connectivité optique pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde

* Ce partenariat renforce la stratégie de Qualcomm visant à s'étendre au-delà des smartphones, alors que les revenus liés aux modems d'Apple sont en baisse

(Ajout d'informations sur l'activité de Qualcomm dans le domaine des communications optiques aux paragraphes 11 et 12)

par Anhata Rooprai

Qualcomm QCOM.O a déclaré mardi qu’ Amazon pourrait acheter jusqu’à 60 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de ses puces pour centres de données d’IA et de produits connexes dans le cadre d’un partenariat à long terme, renforçant ainsi les efforts du fabricant de puces pour devenir un fournisseur majeur d’infrastructures d’IA.

Cet accord met en évidence l’imbrication des financements dans le boom de l’IA: selon un document réglementaire, Qualcomm accorde en effet des bons de souscription d’une valeur d’environ 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, qui deviennent acquis lors de l’achat de produits et permettent au géant du cloud d’acheter des actions au prix de 161,26 dollars par action.

L'action de Qualcomm, dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, a progressé de plus de 3%.

Cet accord est le dernier signe en date des efforts de Qualcomm pour se diversifier au-delà des smartphones, une stratégie qui prend de l’ampleur alors que l’entreprise est confrontée à la perte éventuelle de son activité de modems d' AAPL.O , à la hausse des coûts des composants et à un affaiblissement de la demande de téléphones mobiles.

Qualcomm a passé l’année écoulée à courtiser les fournisseurs de services cloud en leur proposant des puces d’IA sur mesure et des technologies pour centres de données, alors que ceux-ci recherchent des alternatives aux processeurs dominants de Nvidia NVDA.O .

Amazon rejoint Microsoft MSFT.O et Meta META.O parmi les clients soutenant cette initiative, dont Qualcomm espère qu’elle contribuera à porter le chiffre d’affaires des puces pour centres de données à 15 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’ici 2029 .

"Cet accord correspond exactement au type d’évolution dont Qualcomm avait besoin pour rassurer le marché sur le fait que les grandes ambitions qu’elle s’est fixées en matière de centres de données pourraient bel et bien être atteintes", a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Ce partenariat intervient quelques semaines après que Marvell Technology MRVL.O a conclu un accord similaire portant sur des puces d’IA sur mesure avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , accordant au géant technologique le droit d’acquérir une participation d’une valeur pouvant atteindre 12,2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

Dans le cadre de l’accord conclu mardi, Qualcomm et Amazon travailleront sur des puces destinées à l’inférence IA, un marché en forte croissance axé sur l’exécution de modèles d’IA entraînés, qui est devenu un terrain d’affrontement clé entre les entreprises de semi-conducteurs.

Parallèlement, l’activité de puces sur mesure d’Amazon est devenue un moteur de croissance pour sa division cloud , avec un chiffre d’affaires annualisé de plus de 25 milliards (XX milliards d'euros) de dollars à la fin du trimestre clos en juin.

Au-delà des puces informatiques, l’accord inclut la technologie de communication optique de Qualcomm. Les deux entreprises développeront des technologies de connectivité optique à haut débit, notamment des solutions pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde, afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données dédiés à l’IA.

Cela constitue un gage de confiance pour cette activité, un domaine relativement nouveau pour le géant des puces, après le rachat d’AlphaWave pour 2,4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars l’année dernière, qui a conduit son directeur général, Tony Pialis, à prendre la tête de la division des puces pour centres de données chez Qualcomm.

"En intégrant à la fois l’interconnexion informatique et optique, Qualcomm met en avant l’éventail des technologies de semi-conducteurs qu’elle est la seule à pouvoir apporter aux infrastructures d’IA", a déclaré M. O’Donnell.

Dans le cadre de ce partenariat, Qualcomm prévoit d’étendre son utilisation des services et de l’infrastructure AWS pour les tâches de conception de puces, dans le but de raccourcir les cycles de développement.