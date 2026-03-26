Qualcomm chute ; Bernstein rétrograde son évaluation à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 mars - ** Les actions de la société de puces Qualcomm
QCOM.O chutent de 1,6 % à 128,25 $ avant l'ouverture du marché
** Bernstein rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché"; réduit son objectif de cours à 140 $ contre 175 $, ce qui implique toujours une hausse de 7,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Bernstein affirme que les pressions sur la mémoire qui se développent dans l'industrie ont un effet néfaste sur les livraisons globales de smartphones, avec un potentiel de baisse à deux chiffres cette année
** Bernstein estime que les estimations financières actuelles semblent beaucoup trop élevées car les analystes n'ont pas modélisé correctement l'impact du désengagement d'Apple
** "Les vents favorables narratifs potentiels (rachat d'actions, journée du datacenter) ne sont probablement pas suffisants pour compenser la situation actuelle" - Le courtier
** La note moyenne de 39 analystes est "hold"; l'objectif de cours médian est de 157,44 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 23,8 % depuis le début de l'année
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