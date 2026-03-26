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Qualcomm chute ; Bernstein rétrograde son évaluation à "performance du marché"
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la société de puces Qualcomm

QCOM.O chutent de 1,6 % à 128,25 $ avant l'ouverture du marché

** Bernstein rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché"; réduit son objectif de cours à 140 $ contre 175 $, ce qui implique toujours une hausse de 7,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Bernstein affirme que les pressions sur la mémoire qui se développent dans l'industrie ont un effet néfaste sur les livraisons globales de smartphones, avec un potentiel de baisse à deux chiffres cette année

** Bernstein estime que les estimations financières actuelles semblent beaucoup trop élevées car les analystes n'ont pas modélisé correctement l'impact du désengagement d'Apple

AAPL.O

** "Les vents favorables narratifs potentiels (rachat d'actions, journée du datacenter) ne sont probablement pas suffisants pour compenser la situation actuelle" - Le courtier

** La note moyenne de 39 analystes est "hold"; l'objectif de cours médian est de 157,44 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 23,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLE
252,6200 USD NASDAQ +0,39%
QUALCOMM
130,3500 USD NASDAQ +1,31%
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