Qualcomm chute après que BofA a rétabli sa couverture avec une note de sous-performance

10 mars - ** Les actions du concepteur de puces Qualcomm

QCOM.O chutent de 2,8 % à 134,26 $ avant le marché

** La Banque d'Amérique Global Research rétablit la couverture de QCOM avec une note de "sous-performance" ** BofA s'attend à des risques importants liés à la hausse des prix des puces mémoire, qui pourrait peser sur la demande de téléphones mobiles, et à la perte imminente d'Apple

AAPL.O en tant que client

** La société est également confrontée à une concurrence accrue dans tous ses principaux secteurs d'activité - BofA

** Le courtier estime que la diversification de QCOM dans le secteur des centres de données pourrait être insuffisante pour compenser les vents contraires de la téléphonie mobile

** BofA fixe un PT de 145 $, ce qui représente une hausse de près de 5 % par rapport à la clôture de QCOM lundi

** Jusqu'à la dernière clôture, QCOM a perdu près de 20 % depuis le début de l'année