Qualcomm bondit, rumeurs de partenariat avec OpenAI dans les smartphones

L'action Qualcomm QCOM.O bondit de 13% en avant-Bourse lundi, portée par les déclarations d'un analyste faisant état d'un partenariat du fournisseur américain de puces avec OpenAI et MediaTex 2454.TW autour du développement de processeurs destinés aux smartphones.

Qualcomm et l'entreprise taiwanaise MediaTek sont partenaires de co-développement pour un smartphone axé sur l'intelligence artificielle (IA) que le créateur de ChatGPT prévoit de lancer, dont la production en série devrait débuter en 2028, a déclaré Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Le groupe chinois Luxshare 002475.SZ , fournisseur d'Apple

AAPL.O , est le partenaire exclusif pour la conception et la fabrication du système de cet appareil, selon Ming-Chi Kuo, basé à Taïwan et connu pour ses prévisions précises concernant les produits Apple.

Les entreprises n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

OpenAI cherche depuis des années à entrer sur le marché des appareils grand public dotés de fonctionalités d'IA et a racheté il y a un an la start-up de l'ancien designer d'Apple Jony Ive, io Products, pour mener cet effort, bien que, selon les médias, l'appareil prévu ne soit pas un smartphone.

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore, édité par Augustin Turpin)