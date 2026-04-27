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Qualcomm bondit après l'annonce d'un partenariat avec OpenAI pour des processeurs IA destinés aux smartphones
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Qualcomm QCOM.O a bondi de 13 % lundi en pré-ouverture après qu'un analyste a indiqué qu'OpenAI collaborait avec le concepteur de puces et le taïwanais MediaTek 2454.TW pour développer des processeurs destinés aux smartphones.

Qualcomm et MediaTek sont partenaires de développement d'un smartphone axé sur l'IA que le créateur de ChatGPT prévoit de lancer, dont la production en série devrait débuter en 2028, a déclaré Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

La société chinoise Luxshare 002475.SZ , un fournisseur d'Apple AAPL.O , est le partenaire exclusif pour la conception et la fabrication du système de cet appareil, selon M. Kuo, basé à Taïwan et connu pour ses prévisions précises concernant les produits Apple.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

OpenAI explore depuis des années le domaine des appareils grand public basés sur l'IA et a racheté en mai dernier la start-up io Products de Jony Ive pour 6,5 milliards de dollars, faisant appel à l'ancien designer d'Apple pour diriger ce projet.

Mais selon les médias, l'appareil prévu ne serait pas un smartphone. Altman a déclaré à ses employés qu'il s'agirait d'un “troisième appareil phare” aux côtés des téléphones et des ordinateurs portables, a rapporté le Wall Street Journal l'année dernière.

La start-up déficitaire s'est également retirée de projets parallèles pour se concentrer sur les outils de codage destinés aux entreprises – l'un des rares domaines de l'IA présentant un intérêt commercial évident.

Le lancement d'un smartphone mettrait OpenAI en concurrence directe avec ses concurrents aux moyens financiers considérables, Apple et Samsung, qui détiennent ensemble environ 40 % du marché mondial de ce type d'appareil.

Cela viendrait également renforcer les signes indiquant que le smartphone conserverait probablement son rôle central dans la vie des gens à l'ère de l'IA, après que Reuters a rapporté le mois dernier qu'Amazon AMZN.O prévoyait une nouvelle offensive sur le marché des téléphones mobiles.

L'action Apple AAPL.O a reculé de 1,7 %. La société a nommé la semaine dernière John Ternus, son directeur matériel de longue date, au poste de directeur général (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N4131GO">link nL4N4131GO /Run ), signe que les appareils continueront de jouer un rôle central (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N41414W">link nL4N41414W /Run ) dans son activité, alors même qu'elle cherche à rattraper son retard en proposant l'IA aux utilisateurs.

Valeurs associées

AMAZON.COM
261,1200 USD NASDAQ -1,09%
APPLE
267,6100 USD NASDAQ -1,27%
QUALCOMM
150,2600 USD NASDAQ +0,95%
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