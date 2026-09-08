Qualcomm atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois après avoir conclu un accord avec Amazon pour développer des puces sur mesure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

8 septembre - ** Les actions de Qualcomm, fabricant de puces pour smartphones QCOM.O , progressent de 4,2 % à 175,8 dollars, leur plus haut niveau depuis près de deux mois

** La société annonce une collaboration avec Amazon

AMZN.O afin de développer des puces sur mesure destinées aux centres de données d'IA à grande échelle du géant du commerce en ligne

** QCOM et AMZN vont collaborer sur des solutions de connectivité optique afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données d’IA

** QCOM prévoit d’étendre son utilisation des outils d’IA d’AWS, notamment Amazon Bedrock, afin d’accélérer la conception de puces

** Sur 41 maisons de courtage, 15 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 23 « conserver » et trois « vendre »; le cours cible médian est de 175 dollars – données LSEG

**En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action QCOM affiche une hausse de 2,4 % depuis le début de l'année