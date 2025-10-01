Qualcomm adopte la nouvelle technologie Arm pour ses puces, alors que la concurrence avec Apple et MediaTek s'intensifie

Qualcomm adopte l'architecture v9 d'Arm, avec des fonctionnalités pour les performances de l'IA

Cette décision fait suite à une bataille juridique entre Qualcomm et Arm

La décision de Qualcomm pourrait accroître les revenus d'Arm

(Ajout d'une mention sur le mouvement du titre au paragraphe 3) par Stephen Nellis et Max A. Cherney

Qualcomm a fait passer ses puces phares à la dernière génération de l'architecture informatique d'Arm Holdings avec de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer les performances de l'IA, selon des sources proches du dossier, une décision qui pourrait augmenter les revenus d'Arm et aider les puces de Qualcomm à rivaliser avec les offres de MediaTek et d'Apple.

La décision règle au moins partiellement la question de savoir si et comment Qualcomm QCOM.O continuera à travailler avec la technologie d'Arm O9Ty.F , à la suite d'une bataille juridique acrimonieuse entre les deux sociétés l'année dernière, et la décision est susceptible d'augmenter les revenus d'Arm, qui facture davantage pour cette technologie plus récente.

Les actions d'Arm ont bondi de 5 % au cours de la séance régulière après que Reuters a publié la nouvelle de la décision de Qualcomm d'utiliser la dernière technologie d'Arm.

La semaine dernière, la société Qualcomm, basée à San Diego (Californie), a présenté une nouvelle génération de puces pour PC et téléphones. Contrairement aux générations précédentes, deux sources au fait du dossier ont déclaré que les nouvelles puces de Qualcomm utiliseront la neuvième version de l'architecture informatique d'Arm, appelée "v9" dans l'industrie, qui comprend plusieurs améliorations visant à aider les puces à mieux gérer les tâches des chatbots et des générateurs d'images.

Les rivaux de Qualcomm, tels que MediaTek 2454.TW , qui a parfois éclipsé la part de marché de Qualcomm pour les puces de téléphones portables, ont publiquement confirmé leur utilisation de la v9 d'Arm, et la plupart des analystes pensent qu'Apple

AAPL.O l'utilise également. La technologie est appelée architecture de jeu d'instructions, une technologie fondamentale qui contrôle le type d'applications pouvant être exécutées sur une unité centrale de traitement.

Qualcomm a refusé de commenter la technologie utilisée pour ses nouvelles puces, mais a déclaré dans un communiqué que "nous avons choisi les instructions qui ont un sens pour nos clients. C'est l'avantage d'avoir notre propre équipe de conception de processeurs - nous pouvons choisir les instructions qui ajoutent de la valeur."

Arm n'a pas souhaité faire de commentaires.

Bien qu'Arm doive faire face à la concurrence de nouveaux rivaux tels que RISC-V, une norme de puce ouverte dont l'utilisation est gratuite, cette technologie est moins mature de plusieurs décennies que celle d'Arm et dispose d'une base de développeurs de logiciels plus restreinte. Qualcomm aurait également pu choisir de s'en tenir à une génération précédente de la technologie Arm, comme elle l'a fait avec les puces annoncées l'année dernière.

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la décision de Qualcomm pourrait augmenter les revenus d'Arm, car Qualcomm accorde une licence pour l'architecture informatique d'Arm, mais conçoit elle-même une grande partie de sa puce au lieu d'acheter des éléments de conception à Arm, a déclaré Jay Goldberg, analyste principal pour les semi-conducteurs et l'électronique chez Seaport Research Partners.

Mais cette décision est remarquable en raison de la bataille juridique, qui n'est pas encore complètement terminée, a déclaré Goldberg. Il y a moins d'un an, Arm avait menacé d'annuler une licence clé de Qualcomm , bien qu'elle ait ensuite annulé cette menace .

"C'est très positif pour Arm", a déclaré Goldberg à propos de la décision de Qualcomm. "Ce sont des entreprises qui se battaient l'une contre l'autre. Qualcomm aurait pu suivre une voie très différente."