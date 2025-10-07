Qualcomm achète la société d'électronique libre Arduino

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Qualcomm QCOM.O a annoncé mardi l'acquisition d'Arduino, une entreprise italienne à but non lucratif qui fabrique du matériel et des logiciels pour le développement de prototypes de robots et d'autres gadgets électroniques.

Qualcomm, dont le siège est à San Diego, est l'un des principaux fournisseurs de puces au cœur des téléphones portables, mais il s'est développé dans d'autres domaines tels que les véhicules connectés, les écouteurs sans fil, les ordinateurs portables et les machines industrielles. L'acquisition d'Arduino lui permettra de se doter d'une plateforme à code source ouvert comptant plus de 33 millions de développeurs.

Les entreprises n'ont pas divulgué le prix de l'opération. Qualcomm a déclaré qu'Arduino "conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants".

Arduino est largement utilisé par les lycéens et les étudiants du monde entier pour apprendre à construire et à programmer des appareils électroniques. Il est également utilisé par les ingénieurs professionnels pour développer rapidement des prototypes.

Ses logiciels et son matériel sont compatibles avec les puces d'une série de fournisseurs autres que Qualcomm. Les deux entreprises ont déclaré qu'elles continueraient à prendre en charge les puces d'autres fabricants.

Qualcomm a également déclaré qu'elle lancerait une carte de développement Arduino alimentée par l'une de ses puces de traitement "Dragonwing", qui conviendrait à des dispositifs tels que les robots qui ont besoin d'une puissance de calcul similaire à celle d'un ordinateur ou d'un téléphone, ainsi que d'un contrôle en temps réel des ailes, des roues ou d'autres éléments robotiques.

Le fabricant de puces a indiqué qu'il s'agirait de la première carte à fonctionner avec un nouvel outil de codage appelé "AppLab", destiné à aider les développeurs Arduino à combler le fossé entre les langages de codage utilisés dans les robots et ceux utilisés dans des systèmes d'intelligence artificielle plus complexes.